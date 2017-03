Mónica Hoyos está muy mosqueada...

'Sálvame' recibió un 'chivatazo', alguno de sus colaboradores podía tener piojos y el progrmaa se puso manos a la obra para descubrir quién. Las especialistas no encontraron piojos, pero sí alguna liendre y, aunque aclararon por activa y por pasiva que no había riesgo de pasárselo a nadie, Mónica se llevó un tremendo disgusto. Tanto, que le ha dicho a Laura Fa que no vuelve...