Los piojos de Mónica Hoyos cruzan la frontera desde España hasta Perú

Alerta mundial : los piojos de Mónica Hoyos han traspasado fronteras. No hay programa de televisión en Perú que no esté hablando de la tragedia de la ex de Carlos Lozano. Los periódicos del país andino también se han hecho eco de la noticia. Allí no se habla de otra cosa que no tenga que ver con los parásitos que Mónica Hoyos ha tenido hospedados en su cabeza durante Dios sabe cuánto tiempo. La califican de “piojosa”, incluso se avergüenzan de ser su compatriota.