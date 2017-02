La pullita de Sergi Ferré que deja sin palabras a Carlota

Desde la vuelta de Jorge Javier, Carlota Corredera ya no pasa tantas tardes en el cortijo de ‘Sálvame’ y Sergi Ferré le ha hecho un comentario a Carlota Corredera que ha dejado a la presentadora entre risas y boquiabierta: “Cómo se nota que ya no vienes por las tardes porque estás perdiendo rodaje”. La presentadora no se lo ha tomado nada mal y le ha seguido la broma: “Creo que siempre te he tratado con cariño, no me esperaba este golpe bajo pero yo te seguiré tratando bien”.