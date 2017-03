¡Piojos no!: Las claves para que no te lleves el mismo disgusto que Mónica Hoyos

Nada de dramas, esto es algo que nos puede pasar a cualquiera, sobre todo si tenemos niños, y solo hay que tomar cartas en el asunto. Hay todo tipo de remedios para evitarlos y acabar con ellos pero ¿Qué hay que hacer? ¿Qué son las liendres? ¿Cómo podemos eliminarlos? ¿Cuánto tiempo viven sin tener contacto con humanos? Te damos las claves para que no te lleves un disgusto y desmontamos algún que otro mito.

'Sálvame' recibió un chivatazo, uno de sus colaboradores podía tener piojos, así que los estudió minuciosamente. No encontraron piojos, solo alguna liendre, y quedó claro que no era contagioso dado que estaban muertas. Mónica Hoyos se llevó un gran disgusto pero ¿qué hay que hacer? Te damos las claves.

Los piojos pueden convertirse en unos inseparables amigos que estamos deseando echar de nuestras cabezas. Al parecer, prefieren la parte posterior y recomiendan revisar orejas, nuca y flequillo.

Parece que últimamente se habla mucho de ellos pero no hay más ahora, siempre los ha habido y la Clínica Teknon nos cuenta que se encontraron liendres hasta en momias egipcias.

No hace falta que cortes el pelo

Si quieres cambiar de look o tu hij@ así lo quiere, perfecto, pero los piojos viven en el cuero cabelludo, por lo que cortar el pelo no parece una buena opción y puede ser un tanto drástico. Eso sí, el pelo más corto hace más fácil localizarlos.

Da igual cuánto laves el pelo

No tiene nada que ver, de hecho, se sienten mucho más cómodos en el pelo limpio, por lo que lavar el pelo más de lo normal no es necesario.

Hay todo tipo de tratamientos y liendreras ¡hasta eléctricas!

Hay múltiples tratamientos contra los piojos (denominados pediculicidas) pero, además, hay que retirar las famosas liendres. Son los huevos de los piojos, se adhieren al cabello y por eso es más difícil retirarlos. Sin embargo, hay liendreras de todo tipo (¡hasta eléctricas!) que nos hacen el trabajo muchísimo más fácil.

Tirando de la tradición

No es que tenga el olor más agradable del mundo pero ¿Quién no ha escuchado lo del vinagre? A más de uno nos lo han puesto, aunque parece que es mejor para disuadirlos que para eliminarlos. También se puede aplicar un poquito de árbol de té tras las orejas. Eso sí, hay que decir que parece que no hay estudios clínicos que nos confirmen 100% su fiabilidad.

Y si tú no puedes, hay quien se ocupa de ello

Han surgido multitud de centros. Si te ves saturad@ o no sabes qué hacer, calma, también puedes acudir a centros que se han especializado en eliminar piojos. Puedes ir hasta estos locales o incluso que ellos se desplacen a tu casa. Además, colaboran con algunos centros educativos.

También hay que lavar con agua caliente

El Colegio Oficial de Farmacéuticos también nos recomienda lavar la ropa con agua caliente y secarla, si es posible, a una temperatura elevada. Además, hay que pasar el aspirador.

Un consejo

Y no lo olvidéis. Hay quien no dice que tiene piojos porque les da vergüenza pero tanto médicos como farmacéuticos recomiendan que se avise a familiares, parientes, amigos… que hayan estado en contacto con alguien que tenga piojos para que se revise. Por eso, también hay que avisar en el cole.