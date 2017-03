Ian Castro no volvería con Macarena: "No tengo sentimientos"

Su testimonio sembró la duda en Rafa Mora. Ian aseguró haber tenido encuentros íntimos con Macarena, entonces novia del colaborador, y el PoliDeluxe le dio la razón. La pareja ha roto y ahora Ian vuelve a 'Sálvame', se declara contento "porque no ha quedado como mentiroso", no se arrepiente de lo que ha hecho porque Rafa no le hubiera creído si se lo hubiera dicho en privado y deja claro que no retomaría su relación con Macarena.