Ejercicios de Kegel, la clave para fortalecer el suelo pélvico

Hasta los años 40 del siglo pasado, el suelo pélvico no existía para la medicina y mucho menos para las mujeres, que no conocían en absoluto la existencia de esta zona muscular ni las repercusiones que su debilitamiento tenía sobre la calidad de vida. No fue hasta una casi una década más tarde, en 1948, cuando el Dr. Kegel ideó una serie de ejercicios para fortalecer los músculos pélvicos.