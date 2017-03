Terelu Campos y el amor: “No estoy cerrada, estoy escarmentada”

Terelu Campos reitera que se ha buscado la vida sola, su trabajo y su independencia económica. Actualmente vive sola con su hija, pero quiere dejar claro que no está “cerrada” en lo que al amor se refiere, sino que está “escarmentada”. Se refiere sobre todo a las personas que tienen hijos pequeños: “Le dije a la psicóloga que no porque he tenido relación de pareja con alguien que tenía dos niños pequeños y a mí se me ha apartado de esos niños como si fuera una delincuente, he sufrido mucho”.