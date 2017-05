Terelu le ha sentado "como una patada" la visita de una amiga de su madre a 'Sálvame'

Terelu no entiende que Mayte haya visitado 'Sálvame'. La amiga de su madre acudió a plató para hablar del estado de la presentadora, que acababa de recibir el alta hospitalaria tras sufrir una isquemia cerebral, y esta visita no le ha gustado nada ni a Terelu ni a su hermana Carmen. Es más, Terelu confiesa que le ha sentado como una patada en el estómago y la aludida ha intervenido en el programa para pedir perdón "en todos los idiomas".

“Mis amigos no se sientan en el programa en el que yo trabajo ni hablan de mí ni de mi pareja, ¿deben ser muy raros o muy normales o deben ser muy amigos? A lo mejor es que son muy buenos”, ha dicho Terelu Campos y la alusión estaba clara:una de las amigas de su madre, que visitó ‘Sálvame’ después de que la presentadora recibiera el alta médica.

Es más, ha confesado que le sentó “como una patada en el estómago”, ha negado que su hermana le diera permiso para asistir a plató y Paz ha echado más leña al fuego, comentando que Mayte dijo algo que no le gustaría nada: “Me duele por mi madre, que ella abra su corazón y su asa y esa persona se permita hacer algo con ella o con sus hijas…”, ha contestado Terelu.

Acto seguido, la propia Mayte ha intervenido telefónicamente en el programa para pedir perdón “en todos los idiomas” a Terelu. Mayte ha explicado Carmen le pidió que no acudiera a un plató a hablar de Edmundo en ‘Supervivientes’, coincidía con el ingreso de Teresa Campos, y pensó que, tras el alta de la presentadora, sí podría hacerlo: “Yo jamás voy a hablar más que cosas buenas, pido perdón a las hijas porque quizá no he obrado bien”. “Yo te lo agradezco”, ha dicho Terelu, que ha confesado que ya le había manifestado su enfado.