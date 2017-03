Mª Teresa y J.J. abren el debate: ¿Debería un presidente del gobierno saber inglés?

Mª Teresa y J.J. han debatido acerca de si un presidente debería hablar un perfecto inglés o no. Todo ha venido por un aprieto en el que se ha visto el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, cuando un periodista de la BBC le ha dirigido una pregunta en inglés y él ha tenido que salir por peteneras. “A mí estas situaciones me dan vergüenza ajena, lo paso mal”, ha dicho el presentador. A Mª Teresa sin embargo le enfada este asunto: “Claro que debería saber el idioma, es un mal de nuestro país que no entiendo como no se ha curado ya”.