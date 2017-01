Kiko Matamoros no se corta con Carmen Borrego: "Eres el patito feo de la familia"

Kiko Matamoros no ha tenido pelos en la lengua a la hora de opinar sobre Carmen Borrego: “No te ofendas pero yo creo que eres un poco el patito feo de esta familia”. Por si fuera poco, el colaborador ha añadido que, en su opinión, Carmen Borrego siente cierto resquemor por el reconocimiento profesional que su hermana y su madre tienen y que ella no. ¿Qué le ha contestado Carmen a Kiko? La respuesta no tiene desperdicio…