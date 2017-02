J.J. Vázquez: “Siento vergüenza por los mensajes que yo le enviaba a Isabel Pantoja”

Jorge Javier se ha sentado en el ‘Deluxe’ dispuesto a no dejarse nada en el tintero. Tanto es así, que el presentador ha reconocido que al releer los mensajes que intercambiaba con Isabel Pantoja ha sentido cierta vergüenza: “Mi grado de rendición hacia ella era tal que he sentido vergüenza al ver lo que le escribía”. María Patiño ha asegurado que en ese caso no se trataba de una relación de igual a igual.