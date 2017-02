J.J.: "Se sobreentendía. No hizo falta que Isabel me explicase su relación con Encarna"

Jorge Javier Vázquez ha desvelado que Isabel Pantoja le habló de la relación que mantenía con María del Monte. "Ella no me decía lo que realmente sentía, pero en ningún momento me habló mal ni de María del Monte ni de Encarna Sánchez. No tenía confianza para preguntarle según qué cosas", ha afirmado el presentador. "Cuando hablamos no hacía falta explicar con muchas palabras, a veces te manejas con los sobreentendidos que con lo explícito", ha querido aclarar.