El 'polideluxe' de Jorge Javier: Del tremendo enfado de Mila a lo más íntimo de Pantoja

El 'polideluxe' de Conchita ha dejado al descubierto que Isabel Pantoja habló mal de Mila Ximénez delante de Jorge Javier Vázquez. La colaboradora ha preguntado insistentemente a su amigo y compañero qué era lo que la tonadillera decía de ella, pero no ha recibido la respuesta que esperaba. Ante eso, la colaboradora no ha dudado en decir todo lo que pensaba y en mostrar su tremendo enfado: "Nadie tiene c*** a hablarme mal de ti, ni en público ni en privado".