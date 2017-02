María Jesús Ruíz se derrumba al hablar de su vinculación con el mundo de la prostitución

Mucho se ha comentado durante años la vinculación que María Jesús Ruíz ha mantenido con el mundo de la prostitución. Por fin la exmiss España ha podido dar veracidad a su respuesta con el veredicto del 'poliDeluxe'. El polígrafo de Conchita ha confirmado que nunca ha ejercido la prostitución, lo que ha provocado que María Jesús se derrumbase. "A día de hoy, María Jesús Ruíz Garzón jamás volverá a tocar este tema. Mucho daño se me ha hecho durante años. Pero María Jesús Ruíz no es un personaje como se ha dicho, es una persona, tiene familia y ha padecido mucho tiempo muchas falsedad. He tenido que pedir dinero a mis padres para sobrevivir y todo porque se me había dicho que había ejercido la prostitución. Por fin lo puedo decir ante un polígrafo. No lo voy a tolerar más. Se acabó", ha dicho la miss muy contundente y con lágrimas en los ojos.