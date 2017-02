Macarena miente: realmente no quiere casarse con Rafa Mora

Pese a que Macarena le dijo que sí a Rafa Mora cuando este le pidió matrimonio, el polígrafo de Conchita ha asegurado que miente. El extronista ha intentado ser comprensivo con ella asegurando que en el momento en el que se encuentran es normal que no sepa seguro si quiere o no casarse con él. Los colaboradores, sin embargo, no se han mostrado tan comprensivos con ella: "Si quieres a alguien, deseas casarte con esa persona", aseguraba Belén Esteban.