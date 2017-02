Lo mejor del polideluxe de Macarena

¿Es cierto que siendo ya novia de Rafa Mora le has mandado a Ian, tu ex, fotos de alto contenido erótico? Macarena respondía que sí y Rafa Mora se derrumbaba por completo. La bailarina ha intentado explicar que simplemente intentó pedir consejo a su ex por unas “manchitas” que le habían salido en el pecho. Esta respuesta no ha convencido, ni de cerca, al extronista: “Me has decepcionado”.