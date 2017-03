Lucía, madre de Alba Carrillo: "Mi hija fue un simple capricho para Feliciano López"

Lucía, la madre de Alba Carrillo no tiene duda alguna: "Mi hija ha sido un simple capricho para Feliciano López, no ha estado en absoluto enamorado de ella". La madre de la modelo cree que los sentimientos que Feliciano aseguraba que tenía no eran más que "un paripé" que acabó con su hija ingresada en la clínica López Ibor.