Belén: “Toño perdió los papeles en el plató de ‘GH Vip’ porque tiene un mal perder”

La actitud de Toño Sanchís tras su expulsión de la casa de ‘Gran Hermano Vip’ ha sido muy criticada por todos, llegó muy altivo y no dejó títere con cabeza. Belén reconoce que en 9 años de amistad con él nunca le ha visto así, no entiende su actitud y cree que fue porque se pensaba que no iba a ser expulsado: “Su mal perder le hizo perder los papeles”.