Mª Jesús Ruiz: “Silgado me amenazó con acabar con mi vida cuando él se muriera”

La modelo ha llevado una serie de pruebas que demuestran que su ex marido nunca la mantuvo económicamente: “Traigo el extracto de mis ingresos durante 13 años, me da hasta vergüenza porque pone hasta lo que me gasto en tampones”. De nuevo, María Jesús se ha derrumbado y ha hablado de lo mal que la trataba el empresario: “Me insultaba y me llegó a decir que se llevaría mi vida por delante cuando él se muriera”.