Las mentiras de María Jesús Ruiz en el 'Deluxe': "Mis lágrimas fueron falsas"

Cuando María Jesús acusó a Gil Silgado de haberla maltratado psicológicamente se lió. El empresario no dudó en arremeter contra la modelo y entraron en una guerra de acusaciones muy graves. Ahora María Jesús reconoce que se lo inventó todo con el fin de hacer daño a Silgado en un ataque de rabia: "Fui muy mala. Engañé a la gente". Los colaboradores se quedan boquiabiertos con esta confesión y no dudan en echar en cara a la modelo "lo buena actriz que ha sido", pues l as lágrimas que derrochó por los platós fueron todo mentira.

A pesar de confesar las mentiras del pasado, hay quien aún no cree a la ex Miss España. Belén Esteban no está dispuesta a dejar pasar ni una sola mentira más a María Jesús y decide plantarle cara. Pero está claro que no van a llegar a un entendimiento porque, por más que María Jesús niegue tener un dinero escondido, la colaboradora del 'Deluxe' no le cree y le lanza una pullita a la invitada.