¡Han venido Los Reyes Magos! Belén, Kiko, Lydia, Mila... hay un regalo para vosotros 🎁

Habrán podido ser buenos o malos pero lo cierto es que sus Majestades los Reyes de Oriente han sido muy generosos a la hora de comprar los regalos a nuestros colaboradores más gamberros. ¿Serán de su agrado?

Jorge Javier Vázquez

Se nota que el ‘Rey del cortijo’ tiene enchufe con los ‘Reyes de Oriente’. Además de nuestro programa, Jorge Javier volverá a disfrutar del talento de ‘Got Talent’, lugar en el que podrá usar su ‘regalazo’: ¡dos minutos diarios para promocionar sus eventos y obras de teatro en televisión!... (Porque con treinta segundos no llega 🕙).

María Patiño

Siempre se queja de que nadie le escucha o que sus compañeros hacen caso omiso cuando pide guardar silencio. Por esto, los Reyes han creído necesario regalarle a María unas tarjetas rojas para amonestar a los colaboradores cuando se porten mal y un silbato para llamarles la atención. Para prepararse contará también con una masterclass de arbitraje de manos de Jesús Tomillero ⚽.

Belén Esteban

El “hasta luego Mari Carmen” 👋👋👋 ya está un poco desfasado, por ello el mejor regalo para Belén es ¡una nueva frase! Y es que a Mari Carmen le ha dado tiempo de ir y volver de China unas cien veces. ¿Cuál podrá ser el nuevo “por mi hija ma-to”? El regalo incluyo la traducción al francés de todas sus anteriores frases para que el “metemierdé” no se quede solo.

Kiko Hernández

El rey de los bombazos tarda una eternidad en desvelar sus interesantísimas informaciones. Por ello el mejor regalo para él ha sido una mecha más corta con el fin de no desesperar a los espectadores con sus cebos hasta que estalla la bomba 💣💥.

Mila Ximénez

En Honduras aún se siguen escuchando sus gritos y por ello los Reyes Magos han decidido regalarle a Mila la opción mute 🙊🔇, que no solo impide autocensurarse sino que también puede quitarle el sonido a sus compañeros cuando lo desee. Y es que la ex Superviviente se enerva con mucha facilidad cuando escucha las palabras de algunos colaboradores.

Lydia Lozano

Podría decirse que es la colaboradora que más sufre en plató 😭. Por este motivo los Reyes han decidido obsequiarle un saquito lleno de lágrimas, por todas las que ha derrochado este año, ¡no vaya a ser que se quede sin ellas! (No cambies Lydia, te queremos).

Kiko Matamoros

2016 no ha sido el mejor año para Kiko (a pesar de su boda con Makoke) por todos los palos que ha recibido por parte de sus hijos (y colaboradores). Por ello el mejor regalo para él es un ‘Repelente anti puñaladas familiares’. Pero la versión Forte, que le hacen mucha pupa.

Chelo García Cortés

Los Reyes creen que Chelo no es que no hable sino que no se le escucha. Por ello un buen amplificador 🔊🔊🔊 será la mejor opción de cara a este nuevo año que acaba de empezar. Además, por si esto fuera poco, ‘Diario Che’ dará su salto a la gran pantalla con ‘Diario Che: el montaje del director’.

Conchita

La poligrafista lleva siempre un peinado bien cuidado pero lo cierto es que no le vendría mal un cambio de look al estilo ‘Cámbiame’ 👠💄👜. Los Reyes le han regalado a Conchita un pase directo a la pasarela para que se ponga en las manos de los estilistas. ¿Habrá Pelayada? ¿Conseguirá Cristina cambiarle la chaqueta blanca? ¿Hará Ferviú de Conchita una nueva it girl?

Terelu Campos

Los Reyes ya le han traído a Terelu un reality de lo más exitoso pero le falta… ¡Un hombre que le haga feliz! Para ello, ¿dónde mejor que encontrarlo que en el trono 👑 de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’? Los pretendientes deberán llevarle el desayuno a la cama todas las mañanas. Ya sabéis: cacao con leche desnatada previamente colada y (no te enfades Terelu 😘💋) churros. Conquista directa.

Jimmy Giménez-Arnau

Es el colaborador más trasnochador y no le vemos el pelo hasta bien entrada la madrugada. Por ello el mejor regalo es un despertador 🔔🔔🔔 para que no llegue tarde al trabajo. Pero Jimmy ha sido tan bueno este año que va a ser obsequiado con la cita que tanto ansía tener con Aramis Fuster y con un carnet de identidad más grande de lo habitual para que queda su nombre completo: Joaquín José Víctor Bernardo Giménez-Arnau Puente.

Los Reyes tampoco se han olvidado de los recién llegados y estos han sido los obsequios que han llegado para ellos:

Laura Fa

No lleva ni un mes como colaboradora y ya la ha liado parda en más una ocasión. Un ‘kit’ de espionaje profesional 🔭📝📷🔦🔍 será el mejor regalo para ella. ¡Que tiemblen sus compañeros! Además, ha llegado un esparadrapo para pueda autocensurarse (en el caso de que lo crea conveniente, claro).

Rafa Mora

Los Reyes lo han tenido bastante claro. Con una suscripción anual gratis al mejor gimnasio de España el tete será el hombre más feliz del mundo 💪💪. Sus majestades los RRMM han ido a lo seguro, en ocasiones es mejor no arriesgar, ya lo hace él mismo con sus sudaderas últimamente.

Mónica Hoyos

Lo está pidiendo a gritos desde hace mucho tiempo: un kit de belleza anti desamor 💔💔. Con él podrá olvidarse del pasado gracias al gel exfoliante contra los ex, lavarse el pelo con el champú anti ‘moscones’ o llamar la atención de nuevos hombres con la fragancia ‘Maromo Amor’. 😜😜

Aún así, tened en cuenta que si no usáis vuestros regalos seguiréis siendo igual de maravillosos y os seguiremos queriendo igualmente (o más) ☺😉☺😉