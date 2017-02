¿Qué colaborador de 'Deluxe' eres?

Belén Esteban, Kiko Matamoros, Mila Ximénez, Lydia Lozano y Chelo García Cortés. Nuestros colaboradores se parecen tanto entre sí como un huevo a una castaña. Más de una vez te habrás sentido identificado con alguno de ellos pero, ¿quién es el colaborador con el que tienes más puntos en común? ¿Eres belenista redomad@? ¿O tu estilo es más sensible tipo Lydia? Responde a nuestro divertido test y encuentra a tu álter ego de ' Deluxe '.

¡Maldición! Tu pareja (más que posible futur@ ex) te ha sido infiel y tú, que tienes clarísimo lo que debes hacer, te decides a…

A. Perdonar, sin duda perdonar. ¡El amor todo lo puede! ❤



B. Uy, uy, ¡UY! Estás muerto, ya puedes correr…



C. Tiempo, necesito tiempo y pensar 😐



D. ¿Cómo me has hecho esto a mí? (llanto, llanto, llanto)



E. No importa, eso es que no eras para mí



Las cosas con tus compañeros de trabajo no están del todo bien. La tensión crece por momentos y esto puede explotar en cualquier instante. ¿Cómo te sientes?

A. Lo primero es posicionarse, elegir un bando y luego… ¡Que comience la batalla!



B. ¡Es que son inaguantables! Si creen que me voy a callar van listos… ⚔



C. Tampoco es que me afecte… ¿Alguien tiene un poquito de pavo para merendar?



D. No puedo soportar esta situación, creo que voy a infartar (llanto, llanto, llanto)



E. Tampoco importa, prefiero estar callada y meditar. Ohmmm…



Todos sentimos. Lo hacen hasta los que van de duros, pero claro, el tema de mostrar las emociones y dejar que los demás nos vean vulnerables ya es otra historia. ¿Eres una roca o más bien un tierno peluchito?

A. Intento parecer dura pero, ¡qué demonios! Soy sensible, siento y padezco, ¿vale?



B. ¿Emociones? ¿Qué es eso? Deja, deja, yo de eso no entiendo…



C. Roca es mi segundo nombre. Solo unos pocos afortunados saben cómo soy



D. Yo inventé la emoción. Dios mío, ¡creo que estoy a punto de llorar!



E. Soy más de observar a los demás y permanecer a la espera



Tendencia sexual, pareja, familia, aficiones secretas… Todos tenemos una vida privada que no siempre estamos dispuestos a contar. ¿Eres un “yo de mi vida privada no hablo”?

A. De mí te cuento hasta qué me gusta en la cama , pero eso sí, de los míos jamás sabrás nada



B. Nada, menos que nada. Eso es lo que sabrás de mi vida privada. Ni lo intentes 👉



C. Le vendería mi vida al diablo si la paga bien (risas)



D. Si queréis bailo, canto o actúo, pero no me pidáis hablar de mi vida privada



E. “Sí, tuvimos una noche de amor”



Sombra aquí, sombra allá. Un toquecito de perfume y… ¡voilà! Ya estás list@ para salir a darlo todo y demostrar quién manda en la noche pero, ¿realmente eres el alma de la fiesta?

A. ¿Cómoooo? Solo te digo que Kiko Rivera es un aficionado a mi lado 😏



B. Bueno, nunca rechazo un buen plan… ¿Por dónde se sale aquí?



C. Hombre, si pillamos un reservado me apunto



D. (no responde, ya se encuentra bailando)



E. Me apunto si es un concierto, ¿de copla por ejemplo?







Llegados a este punto, solo queda un paso. Haz un recuento de las letras que has elegido y comprueba quién es tu álter ego.

MAYORÍA DE 'A': BELÉN ESTEBAN

Esteban podría ser tu apellido. Sí, eres como ella. Eres fuerte, pasional y sientes todo como si se te fuera la vida en ello. Al igual que la colaboradora te dejas llevar por tus emociones y lo mismo disfrutas en un concierto de Justin Bieber cual adolescente, que sacas tus armas de guerra para defender lo que es tuyo. ¡Arriba la Esteban!

MAYORÍA DE 'B': MILA XIMÉNEZ

La garra y el coraje fueron inventados para ti. Sabes perfectamente lo que quieres y no vas a dejar que nadie te mangonee. Eres capaz de sacar tu lado más divertido pero ojo, ese buen rollo se transformará en ira absoluta si alguien hace daño a los tuyos. Eres un animal de manada.

MAYORÍA DE 'C': KIKO MATAMOROS

El colaborador no se abre demasiado a sus compañeros de trabajo. Tú también eres de esos, ¿no? Probablemente al igual que Kiko Matamoros, a ti también te gusta disfrutar de la vida a tu manera y dejar a un lado polémicas y asuntos que no van contigo. Pero eso sí, meter un poco de caña nunca viene mal...

MAYORÍA DE 'D': LYDIA LOZANO

Estás hart@ de oírlo. Todo el mundo te repite constantemente lo extremadamente sensible que eres pero... ¿Qué puedes hacer tú? Así naciste y así serás: lo bueno será maravilloso, lo malo será un infierno. Lo sabes y lo aceptas (y si alguien no lo ve como tú, te marcas un bailecito ¡y fuera tensiones!)

MAYORÍA DE 'E': CHELO GARCÍA CORTÉS

Chelo es tranquila, tranquila y callada. Muy probablemente tú también pases por la vida con cierta calma y sin llamar demasiado la atención (disfrutas más viendo como los demás actúan). Aunque bueno, eso no quiere decir que no disfrutes de la vida. Si esos que piensan que no tienes vida privada supieran...