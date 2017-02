¿Cómo se encuentra Rafa Mora después de su traumática ruptura? 💔 ¡Lo sabemos!

Rafa Mora rompió con Macarena en el último 'Sálvame Deluxe'. Después del polígrafo de su ya exnovia, el colaborador decidió cortar la relación, debido a la infidelidad de esta con su anterior pareja. Rafa se mostró en todo momento desolado y muy afectado por su ruptura, ya que creía que Macarena iba a ser la mujer de su vida. El polígrafo de Conchita mostró que Macarena mentía: no estaba enamorado del colaborador ni se quería casar con él. Pero ¿cómo se encuentra Rafa Mora? ¿Ha superado su traumática ruptura o sigue llorando por su amada? Él mismo nos lo ha mostrado en las redes sociales.

Gracias a sus redes sociales, nos hemos enterado que no ha podido acudir a un bolo, ya que según sus propias palabras: "siento mucho no asistir hoy por no encontrarme anímicamente bien". Parece ser, que su sonada ruptura, le ha sentado como un jarro de agua fría y le ha impedido acudir a trabajar.

Gente de Cadiar, siento mucho no asistir hoy por no encontrarme anímicamente bien, lo siento 🙏🏻. En breves estaré con vosotr@s. — Rafa Mora Garcia (@RAFAMORATETE) 25 de febrero de 2017

Ha utilizado sus redes sociales para mostrar, una vez más, su dolor. Según sus propias palabras: "A veces duele hacer lo correcto" ¿Estará arrepentido de haber cortado su relación con Macarena?