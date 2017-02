“Torito” habla por primera vez sobre su condición sexual y se declara a su marido

El extrovertido presentador Quique “Torito” ha acudido a ‘Sálvame Deluxe’ para contar por qué no ha hablado nunca sobre su condición sexual. Ha decidido dar este paso a lo grande, acudiendo a un plató de televisión, porque su vida ha cambiado por completo con el nacimiento de su hijo Nathan. Además el presentador ha aprovechado la ocasión para declararse a su marido “Es mi pareja, mi amante, si me falta un pulmón él me lo deja” y ha aclarado “Yo quiero criar a mi hijo en la normalidad”.