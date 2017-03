Kiko envía un mensaje a sus hijas Abril y Jimena: "No se os ocurra venir al polideluxe"

No todo iban a ser lágrimas en el regreso de Kiko Hernández al 'Deluxe'. Después de hacer un alegato a favor de la gestación subrogada ha mostrado su decepción con Lydia Lozano, la cual no le habría llamado según el colaborador. Kiko solo ha recibido un par de mensaje de su compañera pero tiene más que decir, en esta ocasión a sus hijas: "Si el día de mañana, en 18 años, me encuentro sentadas aquí a Abril o a Jimena en el poli con Conchita... ¡no se os ocurra!"