Cuando el poli de Conchita se interpuso entre nosotros: ¡Amistades rotas!

Luis Rollán y Jordi Martín: Te quiero... pero como enemigo

Quién les iba a decir a Luis y Jordi que una mujer rompería con su amistad. Las mentiras de uno y las verdades de otro pusieron en entredicho la sinceridad de Luis, que decidió desaparecer por un tiempo y romper su relación de la noche a la mañana con el que era su amigo después de que éste soltara de todo por su boca.

Aguasantas y Raquel Bollo: ¡La enemiga en casa!

Las que un día fueran suegra y nuera acabaron totalmente enemistadas después de que la ex novia del hijo de la Bollo acudiera al poli para atacar a Raquel. Pero ésta no se quedó de brazos cruzados y también tuvo su momento para desprestigiar a su ex nuera. Si había alguna posibilidad de reconciliación entre Manuel Cortés y ella se acabó tras pasar por el poli.

Ylenia y Toño Sanchís: ¡Ya no juego más contigo!

Al principio mucho jiji y jajá pero a raíz de la polémica entre Belén y Toño, Ylenia decidió contar en el poli todo lo que sabía sobre el que fuera su representante artístico. “Me he sentido forzada y presionada profesionalmente”. Tras confirmar esto no creemos que a Toño le sentara demasiado bien. Esto tiene difícil reconciliación, Conchita.

Lydia Lozano y Mila Ximénez: Enemigas para toda la vida por siempre jamás

Vale que Lydia y Mila han tenido sus más y sus menos pero que tenga que llegar Conchita para añadir más leña al fuego… ¡Ya le vale! El multipoli deluxe supuso una puerta para que Mila contase que compartió en el pasado amante con Lydia y ésta no se tomó nada bien que hablase de sus intimidades. Lydia abandonó el plató y Conchita se quedó tan pancha.

Carlos y su hija Chenoa: Amor de padre

No creemos que la visita de Carlos al poli de Conchita le hiciera mucha gracia a la cantante, pues se atrevió a contar muchas intimidades y no dudó ni un segundo en desprestigiar a su hija Chenoa. Aquí Conchita se lució, una relación paterno filial rota por culpa del poli. Cachis…

Sonia Moldes y Alexandro Lecquio: La amante que me achuchó

No solo las amantes de Kiko Rivera se atreven a someterse a un poli. Conchita confirmó el affaire que Sonia tuvo con Lecquio mientras María Palacios estaba embarazada. Súper fuerte, vaya. Esto sí que es un pelotazo.

Lydia Lozano y Raquel Bollo: Me consta

“¿Te consta que Raquel Bollo habla mal de los colaboradores de ‘ Sálvame’ y de Jorge Javier Vázquez?” Y a Lydia no solo le constaba, sino que lo juraba. Si la compañeras tenían algún trato amigable se rompió en ese mismo momento por culpa de las palabras de Conchita: “Dice la verdad”.

Las Mellis, Anabel Pantoja y Raquel Bollo: Lo que no une Cantora

El hecho de que compartieran el mismo techo no significa que fueras superamigas. Las Mellis acudieron al Deluxe para repartir a diestro y siniestro, haciendo más enemigas que amigas. Anabel Pantoja y Raquel Bollo (sí, otra vez la Bollo) fueron las más perjudicada auqnue eso sí, ellas se tomaron la revancha posteriormente.