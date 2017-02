María Jesús Ruiz rompe el silencio tras siete años: "Ya no me voy a callar más"

María Jesús Ruiz, la exmujer de José María Gil Silgado, se ha cansado de escuchar todo lo que se ha estado diciendo sobre ella y no defenderse. "Yo no tengo nada que ocultar", ha sentenciado. Por eso, tras siete años, María Jesús llega al 'Deluxe' dispuesta a contarnos toda la verdad: "quiero dejar claro de una vez por todas todo lo que ha pasado, ya no me voy a callar más".