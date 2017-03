Bigote: "Si Mª Teresa hubiera dicho que no fuera a 'Supervivientes' no haría caso"

Bigote Arrocet ha hablado claro respecto a una de los temas más esperados de la noche: a María Teresa Campos no le hacía especial ilusión que su pareja fuera a una isla como la de 'Supervivientes 2017' “a pasar fatigas” pero la presentadora ya lo tiene asumido y aceptado. Más tarde ha reconocido que si ella le hubiera dicho que no fuera a la isla no le haría caso y añade que ella le ha confesado que no verá el reality. Ha matizado que va al programa que presentará Jorge Javier Vázquez a vivir la aventura y no por problemas económicos.

Kiko Matamoros ha sido el colaborador más duro con Bigote Arrocet, sobre todo a la hora de hablar de los temas económicos. Las empresas de Edmundo han sido tema de conversación y Kiko ha hecho preguntas muy directas: “¿Cuánto dinero te ha generado ser novio de María Teresa?” “¿Es cierto que María Teresa ha vendido su casa para que tengáis más intimidad?” Bigote se ha desubicado por momentos durante este momento de la entrevista: “No sé muy bien si estoy en esta entrevista o en otro planeta.”