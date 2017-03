Samanta Villar: “Si los hombres sufrieran postparto estaría en todas las portadas”

Durante su intervención en ‘Sábado Deluxe’, Samanta Villar ha contestado a las preguntas de Jorge Javier Vázquez y los colaboradores que se encontraban debatiendo en plató. Una de las más directas ha sido realizada por el presentador: “¿En algún momento has pensado ‘si lo sé no lo hago’?” La periodista no solo ha contestado sino que ha ironizado sobre el tema: “El postparto es asombroso. Es la típica cosa que si le ocurriera a todos los hombres estaría en las portadas de todos los medios de comunicación”.