Ana Saura amenaza a Juan Elías

Minutos antes de desaparecer, Ana Saura sube al despacho de Elías muy enfadadada porque ha descubierto que no va a cumplir el trato: no va a dimitir. Era la condición que le puso para llevar su campaña en las elecciones a rector, sin embargo el abogado no está dispuesto a dimitir. Ana quiere proteger a su padre, no quiere hacerle daño con esta campaña. Al ver que Elías se niega a hacerlo, la joven le amenaza.