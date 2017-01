‘Sé quién eres’, primera ficción de Mediaset España que va a emitirse en Reino Unido

Bajo el título ‘I know who you are’, ‘Sé quién eres’ va a ser la primera serie de Mediaset España que se emita en Reino Unido tras su venta a BBC Four. Este prestigioso canal británico, plataforma de lanzamiento de éxitos internacionales de ficción como ‘The Killing’ y ‘Borgen’, comenzará a ofrecer la serie a sus espectadores este mismo año.