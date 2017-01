Así se graba 'Sé quién eres': El Making-off comentado por sus protagonistas

Producida por Telecinco en colaboración con Arca Audiovisual (Filmax) y creada y dirigida por Pau Freixas, ‘Sé quién eres’ es un thriller de intriga y suspense protagonizado por Francesc Garrido, Blanca Portillo, Aida Folch, Nancho Novo, Antonio Dechent, Pepón Nieto, Carles Francino, Martiño Rivas, Eva Santolaria, Mar Sodupe, Susana Abaitua y Álex Monner, entre otros actores.



El punto de partida: una misteriosa desaparición



Un hombre vaga por una carretera solitaria. Por su estado parece haber sufrido un accidente de tráfico, pero no sabe ni quién es ni cómo ha llegado allí. Se trata de Juan Elías (Francesc Garrido), un carismático abogado y profesor de universidad, casado con la reputada jueza Alicia Castro (Blanca Portillo) y padre de dos hijos. Pero él no lo recuerda: está completamente amnésico.



Cuando al día siguiente la policía encuentra su coche accidentado descubre en el interior el teléfono móvil y restos de sangre de su sobrina y alumna de 22 años, a la que nadie ha vuelto a ver desde el accidente. Ramón Saura (Nancho Novo), el padre de la chica, moverá cielo y tierra para encontrarla y para demostrar lo que sospecha: que su cuñado la ha asesinado. Elías deberá entonces demostrar su inocencia, aunque ni él mismo sabe si es culpable. Durante el proceso de defensa deberá enfrentarse a Eva Durán (Aida Folch), una antigua alumna que le conoce y está convencida de que la amnesia no es más que una tapadera para esconder un terrible crimen.