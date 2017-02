7 cosas que seguro te dan menos miedo que la jueza Alicia Castro 😱😱

1. El malo de ‘El Resplandor’ te persigue

¿Crees que Jack Torrance da miedo en ‘El Resplandor’? Eso es porque no has tenido a Alicia Castro frente a ti mirándote fijamente justo antes de dictar sentencia. El personaje de Jack Nicholson es un aficionado al lado de nuestra magistrada.





2. La “niña” despeinada que sale del pozo

La niña asiática que sale del pozo algo despeinada. Hasta hora esa era una de las imágenes que probablemente más terror te producían, ¿verdad? Bien, métete con la familia de Alicia Castro y sentirás en carne propia lo que es el terror verdadero.





3. Tu cita ineludible con el dentista

Caries. Ortodoncia. Extracción de muelas. Sí, sabemos la cara que debes estar poniendo al leer esto porque, ¿a quién no le da cierto mal rollo visitar al señor dentista? Ahora bien, comparemos la peor de las ortodoncias con la mirada fulminante de Alicia Castro si eres un sospechoso para ella. ¿A qué ya no ves tan mal la extracción de tus piezas dentales?





4. ¡Le diste ‘me gusta’ a la foto de tu ex!

Tu ex y tú lo habéis dejado. Él (o ella) ya no forma parte de tu vida pero tu curiosidad innata hace que no puedas evitar cotillearle las redes sociales. De repente… ¡Horror! ¡diste ‘me gusta’ a una foto suya de hace trienios! ¿Miedo, verdad? Eso no es nada comparado con lo que sentirás si la jueza Alicia Cortés se encarga del caso en el que tú eres el acusado…





5. Oh, qué lindas las muñecas de porcelana… 😑

En su época tendrían su público, pero lo cierto es que hoy día la simple idea de una colección de muñecas de porcelana mirándote (tú también has pensado que te miran alguna vez) aterroriza al más ‘pintao’. Dicho esto, elije: tres muñecas de porcelana siguiéndote con la mirada, o Alicia Castro buscando pruebas para incriminarte en un crimen… ¡Qué vivan las muñecas de porcelana!









6. “¡Mier**! ¿Dónde está mi móvil?”

Estamos convencidos de que tú también has vivido un momento de pánico al comprobar que tu teléfono móvil no aparece por ningún lado. Tus contactos, tus fotos, el pastizal que te gastaste en comprarte el último modelo del mercado… Todo esto no es nada comparado con lo que Alicia Castro te haría si tienes la osadía de meterte con su marido.





7. Creo haber visto un negro gatito

El terrorífico gato negro se convierte en un lindo gatito si te lo encuentras junto a Alicia Castro en plena calle. Si te cruzas a la jueza por sorpresa, preferirías sin duda adoptar una camada de gatos negros con sus miradas ‘acongojantes’ antes que tomarte un café con ella, y lo sabes.