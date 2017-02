Pol: "Mi madre me dijo que cambiaste el testamento y mataste a la abuela"

La última vez que vio a su nieto, Pol era muy pequeño y ahora casi no se acuerda de él. Cuando cumplió los 14 años, Alicia le contó lo que pasó de verdad con su abuelo: "Mi madre me dijo que cambiaste el testamento y mataste a la abuela". Pero Héctor Castro le cuenta una versión muy diferente, "la maté pero no lo hice por dinero, lo hice porque la quería". Pol no cree a su abuelo. En el 81 de la calle Escorial, hay un hospital, en la habitación 218 podrá encontrar muchas respuestas...