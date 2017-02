T01xC05: 'Sé quién eres'

Ana podría no estar muerta. A esta conclusión llegará Juan Elías después de escuchar de labios de Héctor Castro una información hasta ahora desconocida por todos. Además, la investigación se complica el día que Marc participa en la reconstrucción de los hechos previos a la desaparición. Todo parece encajar con su versión hasta que, al llegar a casa de Ana, Charry sorprende a todos diciendo que la joven estaba embarazada y que el bebé que esperaba era de Marc. Mientras, Elías se da cuenta de que tiene que esforzarse por ganar la confianza de Eva y para conseguirlo comparte con ella una información vital. No obstante, como no quiere perder ningún aliado, juega una última carta para recuperar a Alicia y volver a casa: contarle toda la verdad de lo sucedido tras el accidente. En casa de los Saura, Ramón perdona a Silvia y vuelve a aceptarla en casa. Ella, en gratitud a su hermana por haberla acogido, le revela un secreto que puede cambiar mucho las cosas.