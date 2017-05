¿Quién es el otro Capdevila que eclipsa a Janet en Instagram?

Sabemos que Janet ya no quiere ser monja, que ha mutado en varias personalidades siendo 'zombi' y que quiere ser 'it girl' . Conocemos también a su hermana Jaqui, que tampoco quiso ser monja y que lo ha dado todo defendiendo a su hermana en plató. De Vienna, la pequeña, sabemos que es modelo pero, ¿quién es Walter? Es es único chico de los cuatro, es "Art Director & Fashion Photographer", tiene más de trece mil seguidores en Instagram -casi el doble que Janet- y está muy unido a su familia.

La gala en la Janet resultó definitivamente expulsada conocimos televisivamente hablando a su hermano Walter. Educado, recatado y muy simpático, pidió al público que salvase a su hermana para que pudiera seguir disfrutando de su etapa 'zombi', pero no tuvo suerte. Como nos cayó fenomenal el chico, hemos querido saber más de él y hemos descubierto un montón de cositas...

Una publicación compartida de Walter Capdevila 🌞 (@waltercapdevila) el 25 de May de 2017 a la(s) 8:09 PDT

Su Instagram está lleno de ejemplos de sus trabajos y de los nuevos retos que continuamente se propone. Este chico no para quieto ni un segundo.

A sus trabajos no les falta detalle, a Walter le gusta que todo esté perfecto, hasta el último retoque, pero en su vida es un chico muy natural y simpático, en sus fotografías nunca falta su sonrisa.

Al analizar el Instagram de Janet nos dimos cuenta de que la superviviente se postula para convertirse en la 'it girl' del momento, pero aunque lo está intentando, no puede alcanzar a su hermano, que supera los trece mil seguidores mientras que ella aún no llega a los nueve mil.