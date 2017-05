Madres, suegras, enamorados… ¡los reencuentros marcan la noche en 'Supervivientes'!

telecinco.es

Kiko y Gloria Camila llevan una semana sin verse y a ellos se les hizo un mundo. De ahí, el efusivo y romántico encuentro entre los dos antes de llegar a la Palapa. Además, Kiko tuvo la emotiva sorpresa de su madre, al igual que Alejandro Caracuel que también se reencontró con su madre tras un mes y medio en 'Supervivientes' .

El apasionado y romántico reencuentro de Gloria Camila y Kiko

Llevaban siete días separados, pero para los enamorados de ‘Supervivientes 2017’ una semana se ha convertido en toda una eternidad. Kiko ha salido corriendo hacía la barca en la que estaba su amada y ambos se han fundido en un eterno y tierno abrazo.

Gloria Camila y Kiko han demostrado que su amor es real. “ Ya no recordaba casi tu cara ”, ha asegurado Gloria mirando con dulzura a su amado. Jorge Javier Vázquez ha bromeado con un posible acercamiento entre Gloria y Alejandro, pero ella ha dejado claro que solo tiene ojos para su Kiko. Besos, caricias y sobre todo,han demostrado que su amor es real. “”, ha asegurado Gloria mirando con dulzura a su amado. Jorge Javier Vázquez ha bromeado con un posible acercamiento entre Gloria y Alejandro, pero ella ha dejado claro que solo tiene ojos para su Kiko.

Gloria y Carmina, la relación perfecta de suegra y nuera

Gloria Camila se ha encontrado con una mesa preciosa delante del mar y no sabía muy bien que estaba pasando, pero en el momento que se ha encontrado con Carmina, la mamá de Kiko , tras una palmera ha corrido a sus brazos.

Suegra y nuera se han abrazado en un tierno y sentido abrazo. Carmina no ha dudado en comenzar a mandarle el mensaje que su padre le había dado para ella: “Te quiere con locura, está súper orgulloso de ti y que luches, que luches mucho, para delante”, pero Jorge Javier Vázquez le ha pedido que racionara la información y les ha propuesto un juego.

El presentador ha querido saber que era lo que más les gustaba a la una de la otra: “ Su dulzura, nos llevamos muy bien, que es muy luchadora, no sabía yo que tenía tanta fuerza y que… ¡Me encanta! ”, ha asegurado Carmina de la novia de su hijo. Gloria Camila por su parte, ha dejado claro que la relación que tiene con su suegra es maravillosa: “ De mi suegra me gusta cómo me cuida, cómo me ha recibido desde el primer día , me da consejos como si fuera una madre, está cuando la necesito... Me quiere como una hija más".

José Ortega Cano sorprende a Gloria Camila

Carmina había llegado a Honduras con la misión de darle un mensaje a Gloria Camila de su padre José Ortega Cano , pero no ha hecho falta porque el padre de la superviviente ha entrado por teléfono para ser él mismo el que le diera el mensaje a su hija. Antes de conectar en directo con Honduras, el torero le ha explicado a Jorge Javier Vázquez que estaba muy orgulloso de su hija y del concurso que estaba haciendo: “Creo que Gloria se está mostrando cómo ella es, con sus defectos y sus virtudes, pero es transparente. Me siento muy orgulloso de verla porque yo conocía el 90%, pero el 10% que está mostrando me está encantado y me siento muy orgulloso de ella”. El presentador ha querido saber si lloraba cuando veía a su hija llorar y se ha encontrado con una especie de sí: “Yo no soy una persona que suela llorar con facilidad, pero hay lágrimas interiores”.

Gloria Camila no sabía quién estaba al otro lado del teléfono y se ha emocionado muchísimo cuando ha escuchado a su padre: “Glori, guapa mía, preciosa, gitanita, guapa mía… ¡Ay mi chiquitina! Estás muy guapa, estás hecha un bombón. Hay una belleza que es la interna y esa a ti te sobra, la externa la dejamos solo para los inteligentes . Estamos deseando que te animes, que cojas fuerza, yo creo que tu madre te está apoyando mucho desde el cielo, te está mandando mucha energía, tú rézale que seguro que está contigo… Estamos todos contigo, hasta el Yerbi y el Turrón, los perritos. Estamos disfrutándote mucho porque lo estás haciendo muy bien, me gusta mucho tu templanza y eso hace que la gente te conozca, ahora mismo tienes más partidarios que yo… E stamos muy orgullosos y creo que esto te va a ayudar mucho en el futuro … Te amo con locura, no sabes lo que se aprende aquí a valorar las cosas, la comida”. Gloria Camila ha tenido que hacer verdaderos esfuerzos para contener las lágrima s, pero le ha dicho a su padre lo muchísimo que les ama a todos, que cada prueba que gana se la dedica a él y que cada noche reza a su madre.

El emotivo y tierno reencuentro de Kiko y su madre

Kiko se ha bajado de la barca feliz porque en la playa le esperaba Gloria Camila y un riquísimo plato de espaguetis con carne, pero Jorge Javier Vázquez les ha pedido que no lo tocaran porque en la playa había muchos palmeros, una palabra clave para que la madre de Kiko apareciera en escena.

Kiko ha saltado a los brazos de su madre cuando ésta ha aparecido de detrás de una palmera y las lágrimas han comenzado a brotar de sus ojos. Madre e hijo se han fundido en un tierno abrazo en el que Kiko le ha reconocido a su madre que en estas semanas se ha dado cuenta de muchas cosas y ha aprendido a valorarla muchísimo más.

Carmina ha querido ser sincera con su hijo y le ha reprochado algunas de sus actitudes y le ha pedido que intentara rectificar y empezar a llevarse bien con todo el mundo. Kiko estaba feliz y ha intentado que saber que Leticia había sido expulsada no le estropeara un momento tan bonito.

El intenso y emocionante reencuentro de Alejandro y su madre

Alejandro estaba nerviosísimo porque pensaba que Jorge Javier Vázquez le iba a reñir por algo que había hecho, pero estaba tan nervioso que no era capaz de recordar si había hecho algo o no y Lara Álvarez le ha pedido que se enfrentara a su penitencia. Alejandro ha seguido una cuerda y se ha encontrado con su madre Inmaculada, quién le estaba esperando con un pastel en la mano.

Alejandro se ha fundido con su madre en un emocionante abrazo y desde ese momento, Inmaculada le ha comenzado a contar lo bien que estaban todos sus seres queridos, el apoyo que tenía de toda su gente y los miles de besos que le mandaban sus primas y amigos: “San Pedro Alcantara y Marbella entera están contigo”. Alejandro estaba feliz de estar con su madre y de poder comerse una tarta él solito .