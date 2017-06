Yola Berrocal te invita a que revivas con ella todas las emociones que 'Supervivientes' le hace sentir

Yola Berrocal presenta a Guillermo, el coordinador de colaboradores de 'Conexión Honduras' , al que abraza con cariño. Pero pronto se olvida de él, cuando ve a Carmina la madre de Kiko. La cantante no puede callarse y critica las acciones de Kiko en el reality, su madre le defiende y arremete contra ella. Carmina no comparte la idea de que Yola sí defienda a Paola, cuando incluso atacó físicamente a 'Las Mellis' , y no respete ni pueda entender los comportamientos de su hijo.