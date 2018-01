Telecinco Cinema, líder en la producción de cine español por cuarto año consecutivo

La segunda parte de la saga protagonizada por el particular aventurero, ‘Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas’, ha seguido la senda del éxito de la primera entrega y ha finalizado el año como la película española más taquillera y más vista. Dirigida por Enrique Gato y David Alonso, ha alcanzado los 17,9M€ en taquilla y los 3,2 millones de espectadores, logrando superar en este apartado por casi 500.000 espectadores a su predecesora, ‘Las aventuras de Tadeo Jones’ (casi 2,8 millones de espectadores). El filme, nominado al Goya a la Mejor Película de Animación, se ha situado además en el tercer lugar del ranking global de recaudación tras ‘La Bella y la Bestia’ y ‘Gru 3. Mi villano favorito’.

Telecinco Cinema ha cerrado su póker de exitosos estrenos con ‘El secreto de Marrowbone’, ópera prima de Sergio G. Sánchez, nominado al Goya a la Mejor Dirección Novel, conquistando la cuarta posición del ranking de recaudación con 7,3M€ y 1,2 millones de espectadores.

La labor llevada a cabo por Telecinco Cinema desde el inicio de su actividad ha sido merecedora en 2017 del Premio CineEurope al Productor Independiente del Año, un reconocimiento de la International Union of Cinemas (UNIC), que representa a exhibidores y sus asociaciones nacionales en el continente europeo, concedido a la filial de cine de Mediaset España, “cuyos logros en las cerca de dos últimas décadas le han convertido en uno de los grandes estudios cinematográficos no solo de España sino también de Europa”, según declaró Andrew Sunshine, vicepresidente de The Film Expo Group, organizador de la convención anual de UNIC en la que se entregaron estos galardones.