'Hora punta': ni gana audiencia ni supera a 'First dates'

Javier Cárdenas se siente diana de las críticas porque "si no eres del lobby ya van contra ti". Y sobre su programa en el access prime time de La 1, Hora punta, asegura: "Hemos crecido mucho en audiencia desde que hemos empezado y la verdad es que cada día estamos con audiencias superiores al resto de programas de la competencia". Para el locutor, éstos no son los de Telecinco y Antena 3, sino El intermedio, de La Sexta, y First dates, de Cuatro.

Pero, como decía el propio Cárdenas a sus colaboradores del morning de Europa FM, "a la gente no la engañas". Y los datos son los datos. Con ellos en la mano, ni Hora punta ha sumado público desde su estreno, en octubre de 2016 -de hecho ha perdido algunos espectadores-, ni supera la audiencia del programa de El Gran Wyoming ni el de Carlos Sobera.

En su primer mes en La 1, el show de Cárdenas registró una media de 1.668.000 espectadores, con un 8,7% de cuota de pantalla. A partir de noviembre, TVE dividió la medición del espacio en dos: un previo llamado Hora punta express y el Hora punta propiamente dicho. Con la paradoja de que la parte exprés dura más que la otra.

El Hora punta sin coletilla, que es el que mayor audiencia anota (que no promediamos con el exprés para que no baje más el dato), ha ido perdiendo espectadores y cuota hasta una ligera remontada en febrero, pero que aún así queda por detrás del mes de estreno: 1.627.000 y 8,1%.

Los que Cárdenas considera sus competidores le superan en audiencia. Incluso en su peor mes de la temporada, este pasado febrero, El intermedio le saca casi un punto de ventaja: 9% y 1.742.000 seguidores.

Mientras, cada noche han cenado en el restaurante de Carlos Sobera 1.657.000 personas, un 8,5% de cuota de pantalla.

En su reflexión en Levántate y Cárdenas, el locutor asimismo ha denunciado, sin dar nombres, que le han chantajeado para que realizara sus programas con determinadas productoras.

Hora punta empezó su andadura en la cadena pública con Gestmusic, hasta que en la renovación del pasado diciembre, Cárdenas tomó las riendas en solitario.

Cárdenas se ha quejado de que las críticas "llovieron" sobre su proyecto sin esperar al estreno. Y que éstas arreciaron cuando rompió con Gestmusic "porque entiendo que n o me dan a nivel técnico lo que esperaba: una grúa, una steadycam...".

" No querían pagar la calefacción en el plató, que son 1.500 euros. Las 60 personas que trabajan en el programa iban con bufanda, era trabajar en la época de las cavernas", se quejaba el locutor.

"Yo quiero disfrutar con esto, me lo quiero pasar bien y mi prioridad es la radio. Esto es un complemento que nos apasiona, pero es hasta junio", que es la fecha en que el programa tiene firmada la renovación.

"Ya está, hemos demostrado lo que queríamos. Un programa en el que se habla de ciencia, medicina, con psicólogos, con cirujanos plásticos... Hablas con toda este gente y te critican. Y te dices: "Espera, ¿hay algún otro programa que compita con cirujanos, con psicólogos, con psiquiatras, forenses...?", se ha preguntado, antes de presumir de llevar a Hora punta a "esas eminencias".

En un repaso a los contenidos de los últimos días del programa de La 1, además de los invitados de promoción -Pau Donés, Los Morancos, el rubio de Los Pecos, Estopa o Pablo Rivero ( Cuéntame), se abordaron asuntos como el Ken humano; una madre australiana que fotografía el espíritu de su bebé muerto protegiendo a su hermana gemela; un chico que se operó 90 veces para parecerse a Britney Spears; una mujer americana que se quedó encerrada durante cinco días en un congelador y consiguió sobrevivir; una entrevista a Eva Zaldívar por el caso Pepe Navarro; la visita de dos videntes o de Fran Suárez , el enfermero más sexy de España; un estudio que asegura que las pelirrojas necesitan un 20% más de anestesia; un debate sobre parejas entre hombres atractivos y mujeres menos agraciadas y viceversa; las acusaciones de supuesto contenido satánico en la actuación de Lady Gaga en la Superbowl o la aparición de una cucaracha viva dentro de la cabeza de una mujer.