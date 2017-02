El hijo de Ana Duato, un 'nini' que desafía a Javier Cámara en 'Es por tu bien'

Dio sus primero pasos profesionales en Cuéntame cómo pasó, el drama nostálgico de La 1 que produce su padre, Miguel Ángel Bernardeau, y protagoniza su madre, Ana Duato. Allí lo mataron, y ahora, reaparece para debutar en el cine con Es por tu bien, comedia de Telecinco Cinema que llega a las salas el 24 de febrero. Haciendo un alto en sus estudios de interpretación en Los Ángeles (California), Miguel Bernardeau, de 20 años, acudió al preestreno de la película de Carlos Therón en la que Jose Coronado, Javier Cámara y Roberto Álamo ejercen de cuñados y padres recelosos con las parejas que han elegido sus queridas hijas.

En Es por tu bien, Bernardeau es el futuro yerno al que Javier Cámara -casado en la ficción con María Pujalte- hace la vida imposible.

¿Cuál es su papel en esta película?

Miguel Bernardeau: Es el del nini, el del macarra, llego a la familia de Javier (Cámara) por las drogas.

¿Se parece en algo a usted?

M. B.: No, por favor, yo soy muy bueno. Absolutamente nada.

¿Qué consejo le han dado sus padres?

M. B.: "Solo contesta a lo que quieras contestar". Es muy buen consejo.

¿Y sobre actuar?

M. B.: Me han dicho que disfrute y que me lo pase bien.

¿Le gustaría dedicarse a esto para siempre?

M. B.: Sí, claro. Ahora estoy trabajando en el extranjero, en Los Ángeles, y estoy estudiando interpretación. Por ahora estoy ahí, que me falta un año, y a ver qué tal, formándome.

¿A caballo entre España y Estados Unidos?

M. B.: Sí, estoy en un conservatorio, muy bien, súper contento, disfrutando muchísimo y estudiando.

¿Echa de menos España?

M. B.: Muchísimo. La comida, la gente, el idioma... Sí, todo.

¿Está haciendo castings allí?

M. B.: Sí, estoy intentando encontrar trabajo porque me parece súper interesante lo que está pasando por allí también. Estoy un poco a lo me cojan.

¿El inglés lo domina?

M. B.: Sí, eso sí.

¿Sigue colaborando en Cuéntame?

M. B.: No, mi personaje murió. Bueno, no se sabe, que casi hago un spoiler.

¿No le ha dicho a su padre que para un personaje que le pone, lo mata?

M. B.: No. Estaba ideado para eso.

¿Le parece dura esta profesión?

M. B.: No, por ahora me lo estoy pasando súper bien y disfrutando. Hay altos y bajos, pero me lo estoy pasando muy bien.

¿Influye ser hijo de?

M. B.: Sí, influye mucho a nivel de juicios y opiniones de otra gente. La gente piensa que es más fácil por ser hijo de, pero no, muchas veces no lo es. Al contrario, en esta película no he tenido ninguna ayuda para entrar.

¿Tiene novia?

M. B.: No, no tenemos novia.

Le han dicho que no conteste si no quería.

M. B.: Ya, pero es que a eso sí que quería contestar. No tengo novia. Estoy en el mercado.

¿Y sus padres cómo se encuentran?

M. B.: Muy bien, están fenomenal. Vendrán a ver la película. Estoy muy contento de que vengan, porque imagínate para mí lo que es esto.

¿Y su hermana, María (de 12 años), apunta maneras?

M. B.: Veremos a ver qué pasa. Apunta maneras de artista pero no sabemos para dónde va.

¿Cómo fue trabajar con su madre en Cuéntame?

M. B.: Una pasada. Es una profesional que, imagínate, tantos años haciendo el pedazo de papel que hace te enseña mucho y me apoya muchísimo. Es mi mayor inspiración, es la persona a la que más admiro en el mundo.

¿Y tener a Imanol Arias como segundo padre?

M. B.: A Imanol le aprecio muchísimo, me ha enseñado muchísimo, me cuenta sus cosas, me habla y me explica muchas cosas.

¿Su madre es exigente a la hora de trabajar?

M. B.: No, me deja mucha libertad y eso es muy importante. Libertad de decisión en todo. Tengo que probar y por lo menos estoy intentándolo y trabajando.

¿Es objetiva?

M. B.: Bueno, es que me quiere mucho. Hoy me ha dicho que iba muy guapo.

Usted lleva viendo el trabajo de su madre desde pequeño.

M. B.: Desde pequeño he querido ser actor, pero mis padres no me dejaban, querían que fuese algo muy vocacional, que fuese algo que yo no he visto desde pequeño.

¿Y cuándo han dicho: "Venga, lánzate"?

M. B.: Cuando entré en el Conservatorio de Los Ángeles. Fue una prueba muy importante.