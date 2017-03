Movistar Xtra estrena 'Extraordinary tales', terror animado de Raúl García

Películas inéditas en España, muchas de ellas buscadas por los más cinéfilos, como Passion ( Pasión: La ley de amor), de Brian de Palma, o en ocasiones joyas difíciles de encontrar como la animada Extraordinary tales ( Narraciones extraordinarias), de Raúl García, se verán los miércoles a las 22.00 Movistar Xtra. Primeras cintas de grandes autores como Hunger, de Steve McQueen; cine de todos los géneros como la original comedia The surprise ( La sorpresa), o cine premiado, como It had to be you ( Tenías que ser tú) son títulos que tienen en común el hecho de no haber sido distribuidos en el mercado español y que ahora ofrece la plataforma de Telefónica.

Así queda el calendario:



Extraordinary tales ( Narraciones extraordinarias), el 29 de marzo (22.00). Tras el éxito del cortometraje El corazón delator, con más de 25 premios internacionales y preseleccionado para un Oscar, el animador Raúl García sigue explorando el universo del cuento de terror de Edgar Allan Poe, poniendo en escena una selección de los relatos más significativos del autor.

El filme combina la voz en off del narrador con la animación de la pantalla. García ha conseguido reunir un fantástico elenco de voces muy significativas en el mundo del cine de terror y fantasía. A la grabación histórica de Bela Lugosi, que ya apareció en El corazón delator, se unen ahora nuevas narraciones realizadas por leyendas del cine como Christopher Lee en La caída de la casa Usher.

El madrileño Raúl García ha sido el primer animador español que ha trabajado en los estudios Disney, donde ha desarrollado una trayectoria que le ha llevado desde La bella y la bestia hasta Aladdín pasando por El rey león, entre otras.

Passion ( Pasión: La ley de amor), el 5 de abril (22.00). Cinta dirigida y escrita por uno de los autores más interesantes y admirados del cine norteamericano: Brian de Palma, responsable de obras magníficas del séptimo arte como La hoguera de las vanidades o Los intocables de Elliot Ness. Passion es una obra de 2012 que no encontró distribución comercial en España.

Isabelle es una joven ejecutiva de cuentas en una agencia publicitaria multinacional, que mantiene un romance con su jefa, la poderosa y ambiciosa Christine. La relación erótica se va transformando en odio y alcanza situaciones límite insospechadas que se sitúan en la línea difusa que separa el bien del mal. Passion es una versión de la original francesa Crime d'amour (2010), de Alain Corneau.

Hunger, el 12 de abril (22.00). Historia basada en hechos reales donde Michael Fassbender interpreta a Bobby Sands, un preso de la cárcel de máxima seguridad Maze Prison que, en 1981, lideró una ardua huelga de hambre en el seno de la prisión. Cuando expones tu cuerpo a extremas condiciones, las consecuencias son imprevisibles. Hunger es la opera prima del británico Steve McQueen como director, quien después llamaría la atención con la controvertida Shame y ganaría hasta tres Oscar con 12 años de esclavitud.

The surprise ( La sorpresa), el 19 de abril (22.00). Un excéntrico milmillonario firma un contrato con una organización secreta donde se acuerda que lo maten por una suma de dinero. Tras encargar ese pack sorpresa, no tendrá ni idea de qué método usarán para acabar con él. Mientras elige un ataúd, conocerá a una joven mujer que ha firmado el mismo tipo de contrato. Ambos hablarán sobre su motivación para tomar esa decisión y se enamorarán mientras esperan su destino. Pero ya no hay vuelta atrás: los asesinos a sueldo contratados para el trabajo no permitirán ningún tipo de demora.

It had to be you ( Tenías que ser tú ), el 26 de abril (22.00). Sonia es una escritora neurótica que siempre soñó con una vida grande y emocionante. Sorprendida por una oferta repentina y un ultimátum de su novio Chris, Sonia tiene que decidir si se unirá a las filas de sus amigos casados o si dará un salto y llevará a cabo sus fantasías. Se trata del debut en el largometraje de Sasha Gordon. Está protagonizada por Christin Milioti, más conocida a raíz de su papel de la madre en la serie Cómo conocí a vuestra madre. En el reparto le acompañan Dan Soder, Halley Feiffer, Kate Simses y Erica Sweany entre otros.