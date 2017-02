Jose Coronado, mayordomo de 'El caballero oscuro'

Claudio Serrano, Berta Vázquez, Jose Coronado y Carlos Santos son algunos de los responsables de poner voz a Batman la LEGO película, la versión "más gamberra y divertida" del superhéroe, que llega a los cines españoles el viernes 10 de febrero.

Claudio Serrano, actor y director de doblaje, es el encargado de prestar su voz a Batman en esta cinta, una experiencia que ha podido contrastar con sus anteriores trabajos puesto que también ha sido el encargado de doblar a Christian Bale y a Ben Affleck en las producciones sobre El caballero oscuro.

Según ha explicado, el Batman de esta película se inspira en los "problemas" y los "bloqueos" a los que siempre se ha enfrentado el personaje, aunque es "más gamberro y divertido" y se ríe "de sí mismo". En las películas de Bale y Affleck es un Batman "más atormentado, más maduro y más oscuro".

Jose Coronado, por su parte, pone voz a Alfred, el mayordomo de Bruce Wayne, dispuesto a entrar en acción "con tal de acompañar a Batman y no perderle" porque "es su padre, es su amigo, es su conciencia y quien le dice la verdad". "Con toda educación, pero le dice cosas tremendas, apela a su buen corazón y le acompaña donde haga falta", ha añadido.

Coronado es veterano en el doblaje ( Rompe Ralph), una disciplina diferente que le encanta porque le permite "sacar el histrionismo" así como "jugar y divertirse mucho más que cuando estás sujeto a un personaje que has hecho".

Preguntados por el mensaje de la película, han destacado la importancia del "trabajo en equipo" porque "juntos se llega más lejos que en solitario". Además, Serrano agrega que en este caso "los malos no son tan malos como parece" y señala que aunque "uno puede vivir apartado necesita un espejo en el que reconocerse".

Otras de las voces que aparecen en la versión española de Batman la LEGO película son las de los actores Berta Vázquez y Carlos Santos, quienes debutan en el doblaje con la interpretación de dos villanos que se enfrentan al protagonista del filme.

Según ha señalado Carlos Santos, en su caso pone voz a un personaje cuya identidad no puede revelar puesto que es "sorpresa". No obstante, da algunas pistas: "Es un malo malísimo muy conocido que no tiene boca". Por su parte, Berta Vázquez dobla a Harley Quinn, "la villana que trabaja siempre mano a mano con Joker", un personaje "muy divertido".

La actriz, quien debutó en el cine en 2015 con Palmeras en la nieve, ha reconocido que es "más divertido" dar vida a los antihéroes porque "dan más juego". No obstante, ha reconocido que en esta película "todos están muy chalados y son muy gamberros" por lo que incluso Batman es un personaje "muy jugoso".

Respecto a la moraleja de la película, Berta Vázquez y Carlos Santos coinciden en que "no solo hay que trabajar en equipo para conseguir las cosas" sino "tener gente con la que compartir tanto las victorias como los fracasos". "No tiene sentido ser un superhéroe si cuando llegas a casa no tienes a nadie con quien compartirlo", agrega Vázquez.