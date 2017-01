Bernie Ecclestone, 'jubilado' 40 años después de la fórmula 1

El grupo estadounidense de comunicación Liberty Media ha confirmado la adquisición de los derechos de la Fórmula 1 -por la que ha pagado 11.000 millones de euros- y el nombramiento de Chase Carey como director ejecutivo en sustitución al británico Bernie Ecclestone, de 86 años, que continuará como presidente emérito y asesor.

El presidente y director ejecutivo de Liberty Media Corporation, Greg Maffei, se mostró muy satisfecho y agradeció a Ecclestone por los servicios prestados durante sus casi 40 años al frente del gran circo. "Estamos encantados de haber completado la adquisición de la Fórmula 1 y de que Chase lidere este negocio como consejero delegado. Hay una enorme oportunidad para hacer crecer el deporte, y tenemos toda la confianza en que Chase, con sus habilidades y experiencia, es la persona adecuada para ello", explicó.

"Quiero dar las gracias a Bernie Ecclestone, que se convierte en presidente emérito, por su tremendo éxito en la construcción de este notable deporte mundial", dijo sobre el mandatario inglés, que adelantó la noticia antes de que se produjese el anuncio oficial.

Por su parte, Chase Carey, nuevo presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, afirmó estar "emocionado" con su nuevo cometido. "La Fórmula 1 tiene un enorme potencial con múltiples oportunidades sin explotar. Me ha gustado escuchar a los seguidores, a los equipos, a la FIA, a los promotores y a los patrocinadores sobre sus ideas y esperanzas para el deporte", indicó.

Tampoco se olvidó de Ecclestone. "Quisiera reconocer y agradecer a Bernie su liderazgo durante décadas. El deporte es lo que es hoy debido a él y al talentoso equipo de ejecutivos que ha dirigido, y siempre será parte de la familia de la Fórmula 1. Su nombramiento como presidente de honor será una tremenda contribución al deporte y estoy agradecido por su perspicacia y orientación continuas mientras construimos una Fórmula 1 exitosa a largo plazo para el disfrute de todos", explicó.

Ecclestone, mientras, agradeció su apoyo a sus compañeros de viaje durante su etapa al frente del gran circo: "Estoy orgulloso del negocio que construí en los últimos 40 años y de todo lo que he logrado con la Fórmula 1, y quiero agradecérselo a todos los promotores, equipos, patrocinadores y compañías de televisión con los que he trabajado", afirmó.

"Estoy muy contento con que el negocio haya sido adquirido por Liberty y que tenga la intención de invertir en el futuro de la Fórmula 1. Estoy seguro de que Chase ejecutará su papel de una manera que beneficie al deporte", concluyó.

El mismo día, en declaraciones a la revista alemana Auto Motor und Sport, el británico se mostraba más irónico con su nuevo cargo. "Fui despedido hoy. Simplemente me he ido, es oficial, ya no soy el líder de la compañía, mi puesto lo ha tomado Chase Carey. Mi nuevo puesto es uno de esos términos americanos, es algo así como un presidente honorario. Tengo este título ahora, aunque no sé lo que significa", manifestó.

Liberty Media confirmó también que la Fórmula 1 seguirá con sede en Londres y que Greg Maffei ostentará el cargo de vicepresidente además de que Liberty Media Group pasará a ser conocido como Formula One Group.