'Se buscan valientes' para "romper la conspiración de silencio"

Concienciar, ayudar a detectar y combatir desde dentro. Luchar contra el acoso escolar es uno de los principales objetivos de concienciación social de Mediaset España y de 12 Meses. Con este fin, 12 Meses inicia su 18º año de andadura con el lanzamiento de Se buscan valientes, campaña destinada a erradicar esta grave problemática con los últimos avances y protocolos de actuación, fundamentados en la implicación de los observadores del conflicto. "Es una campaña centrada en los que miran para otro lado, que pretende romper la conspiración de silencio", apunta Mirta Drago, directora de Comunicación de Mediaset España.

Dirigida fundamentalmente a niños y jóvenes, está protagonizada por Juan Manuel Montilla El Langui, coautor junto con Mediaset España e intérprete del rap Se buscan valientes, tema principal de la campaña, que con un lenguaje desenfadado expone las actitudes y los recursos con los que encarar las situaciones de abuso.

La nueva iniciativa de 12 Meses cuenta, además, con cinco spots institucionales que se emitirán en todos los canales de Mediaset España y una web específica con información y contactos de interés, además de la difusión y apoyo de todos los programas de producción propia y las redes sociales corporativas. Se buscan valientes tendrá además el apoyo específico en antena no sólo a través de los contenidos generados alrededor de la campaña en programas e informativos, sino de forma excepcional con el próximo estreno en Cuatro de Proyecto bullying, espacio presentado por Jesús Vázquez.

Según datos de UNICEF de 2014, un 10,7% de los estudiantes entre 11 y 18 años afirma haber sufrido acoso escolar. Por su parte, según un informe de Save The Children de 2015, el 30% de los acosados señala que ha recibido maltrato físico y uno de cada tres alumnos admite haber agredido a otros estudiantes. Desde una perspectiva de género, las chicas sufren más como víctimas y participan menos como agresores. Ellas, además, tienden a pedir ayuda mientras que los chicos suelen responder a la violencia con más violencia. El informe también refleja que tanto víctimas como agresores comparten una baja autoestima. Por comunidades autónomas, los mayores índices de acoso se dan en Murcia (13,8%), Andalucía (12,2%) y Melilla (11%). "No sé" y "era una broma" son las respuestas más habituales dadas por los acosadores para justificar sus actos.

El acoso escolar tiene forma de triángulo, un triángulo formado por el acosado, el acosador y los testigos. Acabar con el silencio de los observadores y lograr que se posicionen junto a los que están solos y humillados es el fin último de Se buscan valientes, una campaña que no se dirige al acosador ni a la víctima, sino que lanza una llamada directa a los que conforman el círculo de testigos. Solo ellos, los valientes, los que se atrevan a traspasar la conspiración del silencio, conseguirán romper la dinámica del acoso escolar.

Se buscan valientes tiene como protagonista a Juan Manuel Montilla El Langui. Músico y cantante, escritor, comunicador al frente de Radio Taraská, actor polivante en comedias como El chiringuito de Pepe o en dramas como El truco del manco, película por la que obtuvo dos Goya al Mejor Actor Revelación y Mejor Canción Original, El Langui es un magnífico exponente de valentía y superación. Víctima de parálisis cerebral, la enfermedad no le ha impedido llevar a cabo sus sueños, incluso bajo circunstancias difíciles. Tras años de trabajo e implicación en distintas causas, ha conseguido desplegar una gran carrera profesional coronada por la puesta en marcha de la Asociación A mí no me digas que no se puede hacer, una institución sin ánimo de lucro creada para fomentar hábitos de lectura, paliar el absentismo escolar y potenciar el respeto por la ciudadanía.

Langui llama a los chicos a " que no miren a otro lado, que no rían las gracias, que no graben con el móvil". "Ser valiente es dar la cara", añade. "Y ponerte del lado del que está solo. Y demostrar tus sentimientos, y sacar el corazón".

La creación del rap Se buscan valientes es un trabajo conjunto entre la Subdirección de Imagen Corporativa de Mediaset España, integrada dentro de la División de Comunicación, y El Langui. A través de la rima se reinventa el significado de la palabra valientes y a través del verso se fomenta la empatía, el pensamiento crítico y la unión de los testigos a favor del débil. A ritmo de hip-hop se ensalza la educación en valores como arma para luchar contra el acoso escolar.

En contraste con la cadencia directa del rap, Coro Encanto, compuesto por la sección infantil y juvenil de la Coral Santiago Apóstol de Casarrubuelos (Madrid), aporta las voces de 40 niños y niñas de entre 8 y 16 años en el estribillo.

La dirección creativa del videoclip, llevada a cabo por el equipo de Imagen Corporativa, plagada de referencias urbanas y con estética de grafiti, recrea dos historias en paralelo. La puesta en escena del rap y la metáfora de un niño que se enfrenta al peso de una mochila cargada de libros de asignaturas ficticias como son golpes, insultos y soledad. La historia acaba mostrando cómo el círculo de testigos se posiciona a su lado formando un batallón de valientes.

La letra de Se buscan valientes es así:

Se buscan valientes que expresen lo que sienten.

Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil.

Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo.

Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader

y a algún gamberro más que con abuso siempre van.

Achanta bravucón y presta atención a la lección.

Pasa ya la hoja que te quedas atrás.

El respeto en esta página yo ya subrayé, que la mochila si no hay libros no te debe pesar.

Sé valiente y no permitas lo que viste ayer.

Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado,

ponte en su lugar ¡yo ya estoy a su lado! tú ponte en su lugar y el bravucón achantado.

Hey, chicos, la fuerza del valiente está en el corazón.

Se buscan valientes,

se buscan valientes.

Hoy con valentía tiro yo para clase.

No es justo que a mi compañero esto le pase.

No confundas una broma con llegar al desfase, que parar la situación bastante ya se pasó.

Nuestra rima es combativa, no la vas a callar, a que si me pongo delante ya no vas a empujar.

Ya no estás solo compañero no te va a pasar nada.

Mirada al frente, una sonrisa y cabeza levantada.

Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado,

ponte en su lugar yo ya estoy a su lado, tú ponte en su lugar y el bravucón achantado.

Se buscan valientes que expresen lo que sienten,

se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil.

Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo.

Hey, chicos, la fuerza del valiente está en el corazón.

Hey, chicos, la fuerza del valiente está en el corazón.

Se buscan valientes, se buscan valientes, se buscan valientes.

Se buscan valientes que expresen lo que sienten,

se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil.

Para construir el guion del vídeoclip, las metáforas visuales y la letra del rap, la referencia argumental ha sido el método KIVA, un programa finlandés que está consiguiendo disminuir el acoso en los colegios de este país europeo. Este protocolo, fruto de exhaustivas investigaciones sobre la dinámica de distintos tipos de abusos, se aparta de la confrontación entre víctima y acosador para centrar su foco en los testigos. Evaluado en más de 100 escuelas finlandesas, el programa ha logrado reducir significativamente las denuncias por acoso, tanto las expresadas por víctimas como por testigos, y ha erradicado algunas de sus manifestaciones, incluidos el abuso verbal o físico y el ciberacoso. Además, también reduce la ansiedad y la depresión entre los acosados y tiene efectos positivos sobre la percepción de la actividad académica y del clima entre compañeros. Tras adoptar el método KIVA, un 98% de las víctimas afirma sentirse mejor. Además, después de implementar el programa, más de 1.000 colegios del país nórdico afirman haber logrado disminuir los casos de acoso.

La web sebuscanvalientes.com conforma por su parte un espacio de trabajo online que pretende informar sobre la realidad del acoso escolar, dar pautas para su detección y erradicación y ofrecer información de utilidad ante casos concretos.

Como plataforma de esta campaña "vamos a utilizar las mismas redes sociales que se usan para acosar", advierte Drago.

El site también ofrece información institucional de la campaña, como el rap que la vertebra y que es posible oír, descargar y compartir en las redes sociales, así como los spots que se emitirán en todos los canales de Mediaset España. Como datos de interés, la web incluye el número habilitado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (900 018 018) para dar a conocer situaciones de acoso, así como el contacto de la Fundación Anar de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo. En este espacio de trabajo virtual también se ofrecen pautas de actuación para alumnos, padres y profesores y una serie de herramientas para luchar contra el acoso escolar. Entre ellas, destaca un focus group en el que un grupo de chavales cuenta en primera persona su opinión sobre el acoso; una entrevista con el Langui en la que habla sobre la relevancia de la campaña y las recomendaciones del método KIVA, la fundación ANAR, Save The Children y Nace (Asociación no al acoso escolar) contra este tipo de violencia.

Los informativos de Telecinco y Cuatro, así como toda la producción propia de Mediaset España prestarán su voz a la campaña. El programa de Ana Rosa, Sálvame, Pasapalabra y Qué tiempo tan feliz, en Telecinco, dará todo su apoyo a esta nueva iniciativa de 12 Meses. En Cuatro, First Dates también se hará eco de Se buscan valientes, una cobertura que alcanzará su máxima expresión con el estreno de Proyecto bullying. Además, Radioset, las webs de los distintos canales de televisión y las redes corporativas ofrecerán distintos contenidos relacionados con la campaña.

Los primeros cuatro valientes que se han atrevido a denunciar el acoso escolar llegaron a Mediaset España hace meses. Cuatro adolescentes y sus familias se atrevieron a dar el primer paso, alzar la voz y pedir ayuda a través de Proyecto bullying, un formato de origen holandés -producido en España por la cadena en colaboración con Verve Media- capaz de combatir y erradicar estas situaciones de indefensión. ¿Cómo? Utilizando el poder de la televisión para construir mensajes de autoestima y aceptación en positivo entre el joven acosado y sus compañeros y siempre con la premisa fundamental del escrupuloso respeto al honor y la intimidad de todos los participantes.

Pocos días antes de su estreno, Proyecto bullying vio paralizada su emisión a raíz de una decisión judicial que Mediaset España acató, pero no compartió. Como prueba del compromiso adquirido con estos cuatro "valientes" , en junio de 2016, Cuatro emitió un especial en prime time detallando el proceso seguido para la filmación de Proyecto bullying y las vicisitudes encontradas en el camino que impidieron que viera la luz.

Empleando originales efectos visuales y sonoros que salvaguardan aún más si cabe la imagen y la identificación de los menores participantes, Proyecto bullying regresa a Cuatro para completar su emisión interrumpida.

De nuevo con Jesús Vázquez -que fue víctima de acoso entre los 11 y los 15 años- al frente, el programa verá la luz en las próximas semanas con un nuevo montaje y un acabado formal que lo separa de su modelo original pero que mantiene intacta la premisa perseguida por el programa, la cadena y el grupo: romper el silencio ante el acoso escolar y buscar las soluciones al alcance para revertir la situación de marginación y violencia desarrollando un entorno escolar y familiar positivo.

Vázquez, implicado en el proyecto, llama a "tomar conciencia" del "drama social, la tragedia" que supone el acoso escolar.