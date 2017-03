Leklein: "Todo huele un poco mal" en Eurovisión

Vanesa Klein, más conocida por su nombre artístico, Leklein, ha roto su silencio para contar cómo vivió desde dentro la gala de Objetivo Eurovisión, y denuncia una serie de irregularidades en el sistema de elección del representante de España en el Festival de Eurovisión, Manel Navarro.

Leklein era una de las candidatas favoritas entre el público para actuar en Kiev el mes de mayo. La DJ, conocida por ser expareja de la Miss Patricia Yurena y de Nagore Robles, está indignada con lo sucedido en Objetivo Eurovisión -donde compitió tras ganar en el eurocasting, elegida por los usuarios de la web de la cadena pública- y ha concedido una entrevista a la revista Diez Minutos contando todos los detalles de la gala.

"A Mirela y a mí nos dejaron en el límite de puntos para que, aunque nos votara la gente, no tuviéramos opción de ganar", acusa Leklein. "Querían que ganase Manel porque detrás hay una discográfica, en la que la product manager es la hija de Toñi Prieto, directora de Entretenimiento de TVE".

También cuenta que Prieto se reunió con los miembros del jurado -Xavi Martínez, de Prisa Radio; Javier Cárdenas, de Europa FM, Atresmedia, y Virginia Díaz, de Radio 3-RTVE- durante el tiempo de deliberación: "Ella podía influir en las votaciones. La interpretación de las personas que lo vieron es como si ella estuviera haciendo cuentas y diciéndoles lo que tenían que hacer".

Leklein señala además que no se sintió bien tratada por la cúpula de TVE y que mientras Manel Navarro tuvo la oportunidad de ensayar su canción unas seis o siete veces, el resto de participantes tuvo que conformarse con un máximo de tres ensayos.

Otro privilegio que tenía el ya representante de TVE en Eurovisión 2017 con respecto a sus contrincantes era su amistad con el miembro del jurado Xavi Martínez, algo que supondría haberse saltado las bases del concurso. Existen tuits que prueban el apoyo de Xavi al candidato catalán un mes antes de que se celebrara la gala Objetivo Eurovisión. Además, según Vanesa Klein, el locutor de Los 40 también utilizó su programa radiofónico para apoyarle y saludó de una forma especial a Manel Navarro el día de la gala: "Xavi Martínez tendría que haber renunciado a su puesto porque llevaba un mes apoyándole. Solo eso ya es motivo para impugnar esta gala".

La candidata asegura que no tiene nada en contra del cantante de Do it for your lover, aunque sigue pensando que su elección fue muy sospechosa: "Yo no puedo probar que existiera un pacto entre TVE, Xavi Martínez y la product manager de Manel Navarro (hija de Toñi Prieto), pero todo huele un poco mal. Manel entró en el concurso cinco días antes de anunciar a los participantes".

Por otra parte, Leklein contó con la gran desventaja de que durante la emisión de la gala y el momento de las votaciones, hubo un espacio de tiempo de 15 minutos en el que su nombre aparecía mal escrito en la pantalla: "En el rótulo ponen Lekelin en vez de Leklein. Eso a mí me perjudica porque pierdo un montón de votos. A la gente que mandaba mensajes les daba como voto erróneo, pero les cobraban, ¿dónde ha ido a parar ese dinero?", se pregunta.

Con respecto a las acusaciones de que el coautor de la canción de Leklein fuera el que le propició un puñetazo a Xavier Martínez, la cantante ha defendido a David Ascanio: "Yo condeno la violencia. Cuando supuestamente pasó eso, yo estaba en el plató y no tuve ni idea de lo ocurrido. Pero pongo la mano en el fuego por David Ascanio. Me puse en contacto con Xavier mandándole mi apoyo y le pedí que me dijera quién le pegó. No contestó".