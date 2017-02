Manel Navarro: "Me hace gracia la polémica"

Antes de empezar la gira continental de promoción de la candidatura de TVE para la edición 2017 del Festival de Eurovisión, Manel Navarro se pasó por la fiesta organizada por la revista Yo Dona que da el pistoletazo de salida a la 65ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid.

El cantante catalán no dudó en hablar de la polémica que rodeó a la gala Objetivo Eurovisión, donde el voto del jurado decidió que sea él quien viaje en mayo a Kiev, sede del festival, y una vez más aprovechó para pedir disculpas por su corte de mangas al público que le abucheó en el plató de eseprograma.

Al final representará a TVE en Eurovisión.

Manel Navarro: Sí, la verdad es que me ha tocado a mí. Estoy muy agradecido por todo, lo estoy viviendo con muchísima ilusión.

¿Cómo está llevando la polémica?

M. N.: Intento pasar de la polémica. Ha llegado un punto que incluso me hace gracia. Yo lo llevo muy bien, hay muchos comentarios de apoyo, más que malos, y estoy muy ilusionado y agradecido con la gente.

El 18 de febrero estará en Kiev presentando su tema para Eurovisión, Do it for your lover.

M. N.: Sí, el sábado voy hacia allí. Será la primera vez que toque fuera de España y es un sueño hecho realidad, es algo que siempre hubiera querido y tengo muchos nervios.

¿Con ganas de ganar?

M. N.: Sí, claro, está claro. Siempre con fuerza y nada ni nadie va a hacer que yo deje de luchar por esto. La verdad es que es algo que a mí me encanta y me da la vida. Voy a luchar a tope para dejar a España en la mejor posición posible.

¿Qué le pareció la agresión a Xavi Martínez (jurado de Objetivo Eurovisión objeto de iras de parte del público en plató)?

M. N.: A ver, la verdad es que a la gente se le fue de las manos. Yo puedo entender que no gane la candidata que tú esperabas y lo verbalices, que es una cosa que se puede entender, y otra cosa es faltar al respeto e incluso agredir a alguien. La gente sabrá...

Su corte de mangas estaba justificado, aunque no fuera apropiado.

M. N.: Está claro. Yo obviamente no le deseo a nadie lo que yo viví en ese momento, fue muy duro, se portaron súper mal conmigo. Pero bueno, es una reacción que no tenía que haber tenido. Que hay gente que entiende que es justificable y otros tantos no. Solo quiero pedir perdón, no tendría que haberlo hecho. Y recalcar que no fue para España, fue solo para un sector pequeño del público que llegó a faltarme el respeto a mí y a mi familia.

No fue nada fácil para usted una vez que se apagaron las cámaras, cuando ya empieza a pensar en todo lo sucedido.

M. N.: Claro, la verdad es que el sábado teníamos pensado salir de fiesta (después de Objetivo Eurovisión) y la verdad es que salimos un rato, pero no fue lo mismo ni mucho menos.

¿Tenía a su familia apoyándole?

M. N.: Sí, claro. Estaban mis padres, vinieron mis tíos, mis amigos... Ellos no lo vivieron bien, incluso saltó un amigo mío viéndome la carilla. Imagínate.

Ahora a olvidar lo pasado y a disfrutar de lo que le toca.

M. N.: Nada, decir que ojalá vayamos todos juntos (a Eurovisión). Que os vayáis sumando al carro, que seguramente si vamos todos juntos quedaremos en mejor posición. Yo solo quiero recalcar eso.