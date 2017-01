LeKlein, ex de Nagore Robles y Patricia Yurena, camino a Eurovisión

Vanesa Cortés, conocida profesionalmente como LeKlein, se ha impuesto al extriunfito Javian y a Fruela en la preselección de Televisión Española para la edición 2017 de Eurovisión. Cortés competirá con Maika, Manel Navarro, Mario Jefferson, Mirela y Paula Rojo por representar a la cadena pública en Kiev (Ucrania), donde en mayo se disputa el festival.

LeKlein defiende el tema pop electrónico latino en inglés Ouch!, compuesto por ella misma, Albert Neve, Abel Ramos y David Ascanio, novio de la modelo Laura Sánchez. En el Eurocasting convocado por TVE, LeKlein era la candidata de las celebrities españolas.

En las redes sociales le han apoyado desde la presentadora Sandra Barneda a la jugadora de baloncesto Amaya Valdemoro. La cantante y compositora mantuvo una relación con la colaboradora televisiva Nagore Robles hace un lustro, y su última pareja conocida fue la modelo Patricia Yurena, con la que rompió en 2016.

En febrero, LeKlein (DJ nacida en Toledo hace 36 años) tendrá que competir en Objetivo Eurovisión -donde jurado y público deciden quién representará a TVE en el festival- con los candidatos elegidos directamente por Televisión Española: Maika, Manel Navarro, Mario Jefferson, Mirela y Paula Rojo.

La cadena pública ha pescado principalmente en el caladero de La voz. En el talent de Telecinco triunfaron la roquera Maika (en 2012) y la dulce Paula Rojo, por ejemplo.

Maika, de 40 años, presenta Momento crítico, de J.J. Santana y Rafael Artesero, autor del tema Que me quiten lo bailao, con el que acudió Lucía Pérez a Eurovisión en 2011. Artesero ya compuso Esclava para otra ex de La voz, Nieves Hidalgo, que se presentó sin suerte al Eurocasting que ha ganado LeKlein.

Manel Navarro, de 20 años y procedente de Sabadell (Barcelona), participa con un tema pop propio, Do it for your lover. Compone en inglés y canta de forma acústica o electrónica con su inseparable guitarra.



El medio español medio inglés Mario Jefferson, de 26 años, acudirá a Objetivo Eurovisión con el tema pop Spin my head,de Chris Whale. Jefferson nació en la Costa del Sol pero vive en Madrid. En 2008 participó en X Factor (Cuatro) y en 2010 en Operación triunfo (Telecinco).



La propuesta de Mirela, de 26 años, se llama Contigo, pop latino compuesto por el experto eurovisivo Tony Sánchez-Ohlsson, Isaac Luke y Ander Pérez. Mirela ya ha probado suerte en ediciones anteriores de Eurovisión Junior y Eurovisión de adultos. Ha trabajado en programas de televisión y musicales en el teatro.

Paula Rojo, asturiana de 26 años y conocida desde que hace cuatro acudió a La voz con su ukelele, presenta Lo que nunca fue, una canción de country pop compuesta por ella junto a Álvaro Bárcena.