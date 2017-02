Laura Sánchez niega que su novio sea el agresor de Eurovisión

Algunos ya han puesto nombre y apellidos al agresor del jurado de Objetivo Eurovisión Xavi Martínez. Se trataría de David Ascanio, uno de los compositores del tema con el que se presentó LeKlein, aspirante a representar a TVE en la edición 2017 del festival, y que se vio superada por Manel Navarro, que será quien acuda en mayo a Kiev (Ucrania).

En defensa de Ascanio ha salido su novia, la modelo Laura Sánchez, que niega que el artista golpeara a Martínez, descontento, como gran parte del público que asistió al programa conducido por Jaime Cantizano en La 1, con el resultado del voto del jurado que desempató entre Manel Navarro y Mirela.

Según ha contado el propio DJ en una carta abierta en la web Los 40 Principales, la agresión está grabada en vídeo. Cuando se marchó del plató ante los insultos de personas que le decían que le iban a matar recibió "un golpe de una persona, absolutamente enfurecida, que creyó que lo más oportuno era utilizar la violencia para dejarme claro que yo tenía toda la culpa de lo sucedido".

Aunque Martínez no da el nombre de David Ascanio, lo cierto es que enseguida su nombre comenzó a circular como el de la persona que le habría propinado el puñetazo.

Laura Sánchez niega esta supuesta agresión y asegura que todo es un intento de desviar la atención de lo verdaderamente importante.

¿Es cierto que David Ascanio pegó un puñetazo a Xavi Martínez?

Laura Sánchez: No voy a entrar en eso porque yo no estaba allí. Cuando acabaron las puntuaciones, David fue a casa de vuelta conmigo. Yo me fui a mi casa muy dolida con la forma de proceder, pero evidentemente en esta casa se está en contra de todo tipo de violencia y de esa forma de gestionar las cosas.

¿Niega entonces que haya sido él? Al parecer hay un vídeo.

L. S.: Me gustaría ver ese supuesto vídeo, porque entonces la que tomaría medidas legales sería yo. Es un tema muy delicado para que salga gratuitamente mi nombre y para hablar de forma ligera sobre este asunto. Se utiliza esto para ocultar todo lo que había pasado en la gala; es una forma de echar balones fuera porque lo realmente importante es que no ha habido unas votaciones justas.

¿Hubo algo que le hiciera dudar?

L. S.: Yo estaba en los ensayos de esa gala el día anterior y (la directora de Entretenimiento de TVE) Toñi Prieto y Xavi Martínez no se separaron en toda la gala. Yo fui una de las personas que voté para que después lo elija un jurado. Hay que centrarse más en esa estafa que nos han hecho. No deberíamos callarnos ante esto y pedir explicaciones a quien sea. Es muy injusto que encima lo hagan a la cara y que cuando preguntas la única respuesta que recibas es que las cosas funcionan así.

Y en su caso se sentirán doblemente estafados.

L. S.: Es que han sido muchos meses de trabajo, con una inversión muy grande, para que una persona que en un Eurocasting de 400 personas haya quedado la primera, luego haya recibido este trato. El jurado no ha sido objetivo. Todos tenían una implicación económica, todos. ¿Y ahora qué haces? ¿Repetir la gala? Lo que está ocurriendo con David (Ascanio) es que se está desviando la atención de algo que no se puede desviar. Es muy injusto y no es necesario darle más bombo a algo que no ha pasado y desviar la atención de algo importante que es que haya un trato así en una televisión pública.

Pero tienen que defender su nombre.

L. S.: Sí, pero me duele tanto lo otro... Es que he vivido con esta canción seis meses. Pero lo triste no es no poder ir a Eurovisión, sino que se ha tratado injustamente a la música y a los artistas en España; ha ganado más el dinero de una compañía discográfica.