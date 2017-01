Eurovisión 'celebra la diversidad' en su 62ª edición

Un collar de cuentas tradicional ucraniano y Celebra la diversidad son el logotipo y el eslogan, respectivamente, elegidos para la 62ª edición del Festival de Eurovisión, que tendrá lugar los días 9, 11 y 13 de mayo de 2017 en el Centro Internacional de Exposiciones de Kiev (Ucrania), con capacidad para 11.000 espectadores.

Según ha informado la web oficial del certamen musical, la compañía pública de radiodifusión de Ucrania y la Unión Europea de Radiodifusión (UER) han anunciado este lunes 30 de enero que Celebra la diversidad será el lema central del evento de este año.

Asimismo, este eslogan se complementa con un logotipo que refiere a un collar de cuentas tradicional de Ucrania, conocido como namysto que, según se indica en la web del festival, "es un amuleto protector y un símbolo de la belleza y la salud". De este modo, la pieza de joyería está compuesta por numerosas cuentas diferentes, cada una de ellas con su propio diseño.

En este sentido, el supervisor ejecutivo del Festival de Eurovisión (UER), Jon Ola Sand, ha explicado que la idea de celebrar la diversidad se basa en el tema de Come together del año pasado y "está en el corazón de los valores de Eurovisión", y ha añadido que la incorporación de este "hermoso" y "significativo" logotipo basado en un amuleto tradicional "da no sólo un sentido de la historia y el patrimonio, sino también un aspecto moderno".

La capital y ciudad más grande de Ucrania acogerá el festival europeo tras la victoria de Yamala en 2016, con su canción 1944. Kiev ya fue sede del Festival de Eurovisión en el año 2005, así como del Festival de la Canción de Eurovisión Junior en 2009 y 2013.